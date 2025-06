St. Pauli mit Yokota einig

Der FC St. Pauli ist bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensive offenbar in Belgien fündig geworden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befinden sich die Verhandlungen mit Daisuke Yokota vor dem Abschluss. Der 25-Jährige steht noch bis 2027 bei der KAA Gent unter Vertrag und war in der abgelaufenen Saison an den 1. FC Kaiserslautern verliehen.

Beim Zweitligisten überzeugte der Japaner mit seinen Dribbling-Qualitäten sowie seiner Schnelligkeit und sammelte in 25 Ligaeinsätzen sieben Scorerpunkte. Gent soll angeblich vier Millionen Euro für den Flügelstürmer fordern, die Boulevardzeitung rechnet jedoch eher mit einer möglichen Ablösesumme im Bereich von zwei Millionen. Die Verhandlungen laufen.