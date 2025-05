Schnelle Tah-Entscheidung?

Jonathan Tah (29) will die Wahl seines neuen Vereins nicht hinauszögern. Gegenüber der ‚Bild‘ kündigt der Innenverteidiger an: „Es wird zeitnah eine Entscheidung von mir geben. Ich will mir kein Datum setzen. Fakt ist, dass es nicht in zwei Monaten sein wird.“ Vor allem der FC Bayern, der FC Barcelona, Real Madrid und Manchester United buhlen um den ablösefreien Tah, der seinen auslaufenden Vertrag bei Bayer Leverkusen nicht verlängern wird.

Der 35-fache Nationalspieler kann sich den Schritt ins Ausland gut vorstellen: „Wenn du irgendwo hingehst, wo du die Sprache vielleicht nicht kannst, fordert dich das noch einmal besonders. Auch in meiner Rolle, die ich natürlich in einer Mannschaft haben möchte. Das würde mir viel abverlangen, um mich irgendwo einzubringen. Deswegen reizt mich das Ausland auf jeden Fall.“