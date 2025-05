Kurios: Hannover war mit Raphinha einig

Topstar Raphinha vom FC Barcelona wäre vor einigen Jahren beinahe bei Hannover 96 gelandet. Wie ‚Sky‘ berichtet, wollte Horst Heldt, seinerzeit Manager der Niedersachsen, den Brasilianer im Jahr 2018 verpflichten. Heldt war sich mit dem damals 21-jährigen Angreifer bereits einig, am Ende scheiterte der Transfer an 500.000 Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hannover, zu diesem Zeitpunkt noch Bundesligist, war bereit, fünf Millionen Euro für Raphinha zu zahlen. Auch der Spieler selbst wollte an den Maschsee wechseln. Sein damaliger Verein Vitória Guimarães verlangte allerdings trotz zwischenzeitlicher Zusage immer wieder kurzfristig eine höhere Ablöse, bis Präsident Martin Kind bei der Forderung von 5,5 Millionen sein Veto einlegte. Raphinha wechselte anschließend für 6,5 Millionen zu Sporting Lissabon. In dieser Saison ist der 28-Jährige in der Form seines Lebens, ihm gelangen für Barça in 53 Pflichtspielen 32 Tore sowie 25 Vorlagen.