Medien: Gladbach mit Interesse an WM-Fahrer Vega

Borussia Mönchengladbach interessiert sich offenbar für einen mexikanischen WM-Fahrer. Dem mexikanischen Medienunternehmen ‚TV Azteca‘ zufolge befindet sich Alexis Vega von den Chivas Rayadas auf dem Radar der Fohlen. Neben den Gladbachern sollen auch die Wolverhampton Wanderers an dem 25-jährigen Linksaußen interessiert sein.

Der 1,73 Meter große Rechtsfuß stand für den mexikanischen Erstligisten in der laufenden Saison bislang in 17 Spielen auf dem Rasen und war an sieben Treffern beteiligt (drei Tore, vier Vorlagen). Ganze 16 Mal wurde Vega in die Startelf berufen. Zudem stand der variable Offensivspieler bei der diesjährigen WM in allen drei Partien der Gruppenphase in der Startelf, konnte das frühe Ausscheiden der Tricolor jedoch nicht verhindern.

Bei Chivas wurde Vega in dieser Saison nicht nur auf der linken Außenbahn eingesetzt, sondern auch als Mittelstürmer, hängende Spitze und als offensiver Mittelfeldspieler. Angesichts seiner Polyvalenz scheint es plausibel, dass sich der Bundesligist mit dem WM-Fahrer beschäftigt. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich die Gerüchte tatsächlich erhärten.