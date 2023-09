Kolo Muani-Deal in letzter Minute

Der Wechsel von Randal Kolo Muani zu Paris St. Germain war auch im wörtlichen Sinne ein Last Minute-Deal. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, wurden die nötigen Dokumente tatsächlich erst am Deadline Day um 22:59 bei der französischen Liga eingereicht. Eine Minute später endete die Registrierungsfrist in Frankreich.

Kolo Muani hatte im Vorfeld das Training von Eintracht Frankfurt bestreikt, um seinen Wechsel nach Paris durchzudrücken. Lange schien es so, also bliebe die SGE trotzdem hart. Kurz vor Schluss bot PSG dann aber doch noch 90 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Boni für den 24-jährigen Stürmer, sodass die Eintracht einschlug. Einen Ersatz konnte Sportvorstand Markus Krösche allerdings nicht mehr an Land ziehen.