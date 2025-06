Almeyda übernimmt in Sevilla

Wie erwartet wird Matías Almeyda der neue Trainer des FC Sevilla. Das teilen die Andalusier am Montagabend mit. Der Argentinier unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Spieler war der 51-Jährige schon einmal bei Sevilla am Ball, in der Saison 1996/97. Als Trainer war er zuletzt bis Mitte Mai beim AEK Athen in Griechenland. Nach der Entlassung von Javier García Pimienta hatte Joaquín Caparrós beim spanischen Erstligisten bis Saisonende übernommen.