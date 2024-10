Bis 2029: Hack verlängert in Gladbach

Die Fans von Borussia Mönchengladbach werden auch in Zukunft viel Freude mit Robin Hack haben. Der Angreifer hat seinen Vertrag bei den Fohlen bis 2029 verlängert. Das verkündet der Bundesligist am Donnerstagnachmittag über die offiziellen Kanäle.

Roland Virkus zeigt sich erfreut über die Entwicklung des 26-Jährigen: „Wir haben Robin vor etwas mehr als einem Jahr vom Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld geholt, weil wir von seiner Qualität und seinem Potenzial überzeugt waren. Dieses Vertrauen hat er eindrucksvoll zurückgezahlt.“ Der gebürtige Pforzheimer kostete 2023 etwas mehr als eine Million Euro Ablöse.

Hack selbst hat sich gut eingelebt in Mönchengladbach: „Ich freue mich extrem darüber, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat, und auf die nächsten Jahre hier bei Borussia. Meine Familie und ich fühlen uns von Anfang an in Mönchengladbach sehr wohl. Ich habe bereits viele schöne Momente im BORUSSIA-PARK erlebt mit der Mannschaft und freue mich auf viele weitere.“