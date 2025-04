Bestätigt: Gladbach bastelt an Seoane-Deal

Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach wollen sich im Anschluss an die Saison mit Cheftrainer Gerardo Seoane zusammensetzen, um eine Verlängerung über 2026 hinaus voranzutreiben. Das bestätigt Geschäftsführer Sport Roland Virkus gegenüber ‚Sky‘: „Gerardo hat sich der Borussia-Philosophie komplett verschrieben. Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden und haben vereinbart, dass wir uns zu gegebener Zeit zusammensetzen und über die Zukunft sprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seoane coacht die Fohlen seit Juni 2023 und hat nach 70 Pflichtspielen einen Punkteschnitt von 1,29 zu verzeichnen. In der aktuellen Saison läuft es unter dem 46-jährigen Schweizer noch deutlich besser als im vergangenen Jahr. Auf Rang neun liegend rechnet sich die Borussia bei vier verbleibenden Spieltagen eine Teilnahme am internationalen Geschäft aus. Am morgigen Samstag (15:30 Uhr) soll gegen Holstein Kiel ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Europa-Quali getätigt werden.