Kontakt zu Garnacho: Bayern bastelt am Plan B zu Díaz

Auf der Suche nach einem neuen Linksaußen und einem Ersatz für den zu Galatasaray abgewanderten Leroy Sané (29) haben die Verantwortlichen des FC Bayern bereits bei einigen Profis angeklopft. Dieser Tage arbeiten Sportvorstand Max Eberl und Co. hartnäckig an der Verpflichtung von Luis Díaz (28). Für den Fall, dass der Kolumbianer doch nicht vom FC Liverpool losgeeist werden kann, ist man aber wohl gewappnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚ESPN‘ haben die Bayern-Bosse auch bei Alejandro Garnacho von Manchester United angefragt, um die Konditionen für einen potenziellen Transfer abzuklopfen. Wann genau die Anfrage beim 21-jährigen Argentinier platziert wurde, geht aus dem Bericht aber nicht hervor. Zum einen ist es möglich, dass der Kontakt im Vorauswahlprozess stattfand, zum anderen könnte Garnacho aber auch im Schattenkader der Münchner als Plan B oder C zu Díaz geführt werden.

Ob die Bayern große Chancen auf eine Verpflichtung des Nationalspielers hätten, ist fraglich. Dem Vernehmen nach will Garnacho gerne in der Premier League bleiben. Nachdem sich der Rechtsfuß mit Trainer Ruben Amorim zerstritten hat, besitzt er bei Manchester United allerdings keine Zukunft mehr. Die Tür für einen Verbleib auf der Insel ist offen, denn mit dem FC Chelsea und Aston Villa gibt es zwei Vereine, die zuletzt ebenfalls mit Garnacho in Verbindung gebracht wurden.