Ungewöhnliche Maßnahme: Calvert-Lewin will zu United

Der noch immer vereinslose Dominic Calvert-Lewin sieht seine Zukunft weiter bei Manchester United. Wie die ‚Sun‘ berichtet, hat der 28-Jährige die Zusammenarbeit mit seiner Beratungsagentur beendet und möchte auf eigene Faust mit den Red Devils verhandeln. Der Vertrag des Angreifers und elffachen englischen Nationalspielers beim FC Everton war Ende Juni nach neun Jahren im Klub ausgelaufen. Seitdem ist der Rechtsfuß auf der Suche nach einem neuen Verein.

United galt bereits Anfang Juli als einer der Interessenten. Der strauchelnde Traditionsklub stellt gegenwärtig seine Offensive komplett um. Gerade erst wurde die Verpflichtung von Benjamin Sesko (22) von RB Leipzig abgeschlossen. Die Plätze als Ersatzstürmer werden derzeit noch von Joshua Zirkzee (24) und Rasmus Höjlund (22) besetzt. Sollte der Däne jedoch an den AC Mailand verliehen werden, könnte sich eine Tür für Calvert-Lewin öffnen. Auch Newcastle United war in der Vergangenheit an dem Ex-Toffee interessiert und sucht weiter nach einem potenziellen Ersatz für Alexander Isak (25).