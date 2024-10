Eintracht: Neue Vertragsdetails zu Keeper Santos

Der Transfer von Kauã Santos könnte für Eintracht Frankfurt noch ein Stück teurer werden. Laut ‚Sport Bild‘ sicherte sich Flamengo eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent. Somit müssen die Adler fast zwei Drittel einer potenziell in Zukunft eingenommenen Transfersumme an den brasilianischen Erstligisten weiterleiten.

Immerhin ist die zusätzlich vereinbarte Ablöse auf 1,6 Millionen Euro gedeckelt. Bisher musste die Eintracht dem Bericht zufolge erst 800.000 Euro davon zahlen. Mit weiteren Einsätzen bei den Profis wird demnach auch weiteres Geld fällig. Seit Kevin Trapp (32) verletzt ist, ersetzt der 21-jährige Brasilianer die etatmäßige Nummer eins und hat inzwischen schon drei Partien in der Bundesliga und ein Spiel in der Europa League auf dem Konto.