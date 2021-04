Rangers verlängern mit Balogun

Leon Balogun (32) und die Glasgow Rangers haben sich auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Wie der schottische Meister mitteilt, wurde das auslaufende Arbeitspapier um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Der ehemalige Bundesliga-Profi, der unter anderem für Werder Bremen, Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf aktiv war, war erst im vergangenen Sommer nach Schottland gewechselt.

„Ich bin glücklich, ein Teil des Teams zu sein, das die Liga gewonnen hat. [...] Ich habe vor ein paar Wochen zu einem meiner Familienmitglieder gesagt: Ich wünschte, ich wäre schon früh in meiner Karriere bei einem Verein und in einem Umfeld wie diesem gewesen“, wird der Innenverteidiger zitiert.

💙 #Balogun2022 💙



📝 #RangersFC are today delighted to announce Nigerian internationalist @LeonBalogun has extended his contract with the club, keeping him at Ibrox until the summer of 2022.