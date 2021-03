Müller-Comeback: „Ich hoffe, es gibt eine Chance“

Thomas Müller geht mit seinem Wunsch nach einer Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft offen um. „Ich hoffe, es gibt eine Chance“, sagt der Raumdeuter des FC Bayern im Gespräch mit der ‚Daily Mail‘, „aber wir werden sehen, was in den kommenden Wochen passiert.“

Vor rund zwei Jahren hatte Bundestrainer Joachim Löw den heute 31-jährigen Offensivspieler ebenso wie Mats Hummels und Jérôme Boateng aussortiert. Mittlerweile scheinen Comebacks von Müller und Hummels zur Europameisterschaft im Sommer aber wieder ein realistisches Szenario.