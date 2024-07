EM-Starter Akaydin: Mourinho oder Bundesliga?

Für Samet Akaydin war die EM eine echte Achterbahnfahrt. Erst stand der türkische Innenverteidiger mit seinem haarsträubenden Eigentor gegen Portugal (0:3) in den Schlagzeilen. Ansonsten überzeugte der 30-Jährige und leistete seinen Beitrag zum Einzug ins Viertelfinale. Gegen die Niederlande erzielte er gar den 1:0-Führungstreffer, musste aber in der Schlussphase verletzt ausgewechselt werden und konnte sich nicht mehr gegen das Aus seiner Mannschaft stemmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese Wochen wird Akaydin sein Leben lang nicht mehr vergessen. Das Aus der Türkei ist mittlerweile über zwei Wochen her. Nun geht es für den Abwehrmann von Fenerbahce neben der Genesung auch um die Zukunft. Einem Bericht der türkischen Tageszeitung ‚Hürriyet‘ zufolge könnte diese in der Bundesliga liegen. Mainz 05 soll konkretes Interesse zeigen.

Lese-Tipp

Gespräche laufen: Nächster Klub will Ajorque

Wie entscheiden Mourinho & Fener?

Die Nullfünfer tun sich noch schwer, die Wunschlösung Sepp van den Berg (22) von der Liverpooler Merseyside zurück an den Rhein zu lotsen. Noch blockieren die Reds einen Deal. Akaydin, der in der vergangenen Saison an den griechischen Traditionsklub Panathinaikos ausgeliehen war, scheint ein möglicher Plan B zu sein. Sein Vertrag bei Fener ist noch bis 2026 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Istanbuler Großklub lässt mit einer Entscheidung über Verkauf oder Verbleib auf sich warten. Maßgeblich wird Startrainer José Mourinho daran beteiligt sein. The Special One traf Akaydin, während dieser sein Aufbautraining absolvierte, und gratulierte zum erfolgreichen Turnier in Deutschland. Rückschlüsse über Mourinhos Pläne lässt diese Szene aber nicht zu.