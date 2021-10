Wie Leipzig Simakan überzeugte

Mohamed Simakan bemerkte am Vorgehen von RB Leipzig, dass dies der richtige Verein für ihn ist. „Leipzig kam in der Zeit, als ich verletzt war und sich viele Vereine nicht mehr für mich interessiert haben“, erzählt der französische Innenverteidiger, für den die Sachsen im Sommer eine Ablöse von 15 Millionen Euro an Racing Straßburg zahlten, gegenüber ‚Goal.com‘. Er räumt ein: „Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Es zeigte mir, dass sie mich wirklich wollen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

RB habe „ein Projekt, das perfekt zu mir passt“, führt Simakan aus, „mit einer Gruppe junger Spieler, die kämpfen und zeigen müssen, dass sie es draufhaben.“ Mit seinen erst Monaten in der Bundesliga ist der 21-Jährige durchaus zufrieden. „Insgesamt war es ein guter Start in einer Liga mit hoher Intensität, die ich gerade kennenlerne. Ich persönlich mag es hier sehr.“