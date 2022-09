Wolfsburg: Kovac verhinderte Nmecha-Leihe

Felix Nmecha wollte den VfL Wolfsburg offenbar im Sommer verlassen. Wie der 22-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ zu verstehen gibt, dachte er im Sommer an eine Ausleihe. „Um mehr Spielpraxis zu sammeln“, so der jüngere Bruder von DFB-Stürmer Lukas Nmecha (23). Am Ende sei es Cheftrainer Niko Kovac gewesen, der ihn von einem Verbleib in der Autostadt überzeugte. „Niko hat mit mir gesprochen und mich überzeugt, um meinen Platz im Team zu kämpfen.“

Die besondere Konstellation, mit seinem Bruder Lukas in einem Team zu spielen, habe ihn zusätzlich beeinflusst. Erfahrene Spieler im Team sehe Nmecha, der zuvor bei Manchester City unter Pep Guardiola spielte, als Vorbilder. „Ich versuche mir von vielen Spielern das Beste abzugucken.“