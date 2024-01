Bonucci-Abflug fix – zwei neue Kandidaten bei Union

Am Sonntagnachmittag berichtete ‚Sportitalia‘ davon, dass Fenerbahce die Fühler in Richtung Leonardo Bonucci ausgestreckt hat. Der 36-jährige Innenverteidiger von Union Berlin wurde in der Hauptstadt nicht glücklich und sucht deshalb schon nach einem halben Jahr das Weite. Die Reise des Italieners geht schon morgen weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie FT erfuhr, hat sich Bonucci heute bereits von seinen Kollegen bei Union und dem Mitarbeiterstab verabschiedet. Morgen steigt der routinierte Abwehrchef ins Flugzeug. Nächste Destination: Istanbul. In der Türkei stehen die medizinischen Untersuchungen für den angedachten Wechsel zu Fenerbahce auf der Agenda. Am 11. Januar öffnet in der Türkei das Transferfenster, dann kann der Deal endgültig fixiert werden.

Lese-Tipp

Kontaktaufnahme: Neuer Mitspieler im Bonucci-Poker

Ersatz von der Bundesliga-Konkurrenz?

Einen Ersatz für Bonucci hat Union auch schon auf dem Schirm. Nach FT-Informationen beschäftigen sich die Köpenicker mit Kevin Vogt (32) von der TSG Hoffenheim. Der 1,94 Meter große Hüne steht im Kraichgau noch bis 2025 unter Vertrag. In Hoffenheim ist Vogt eigentlich gesetzt, der Rechtsfuß kam in allen 16 Liga-Spielen zum Einsatz und stand nur an den ersten beiden Spieltagen nicht in der Startelf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Power für die Offensive

Und auch in der Abteilung Attacke will Union nachlegen. Der Name von Yorbe Vertessen (22) wird nach FT-Informationen beim Tabellen-15. heiß diskutiert. Derzeit steht der Belgier bei der PSV Eindhoven in Lohn und Brot, kommt beim niederländischen Champions League-Klub aber nur auf 599 Spielminuten in allen Wettbewerben.

Vertessen landete schon in der vergangenen Spielzeit auf dem Radar der Berliner. In der Europa League hinterließ er seine Visitenkarte mit einem Tor und einem Assist für Royal Union Saint-Gilloise in der Partie gegen Union (3:3). Nun hofft man in Berlin, Vertessen vielleicht für die Rückrunde ausleihen zu können, um den Angriff zu stärken. Mit 17 Toren hat Union die drittschlechteste Offensive der laufenden Bundesliga-Spielzeit.