HSV: Kuntz verrät seinen Kaderplan

Neu-Sportvorstand Stefan Kuntz will beim Hamburger SV vermehrt auf die Integration von Talenten setzen. In einem Interview mit Vereinsmedien stellt der ehemalige U21-Nationaltrainer klar: „Wir wollen schauen, dass Stück für Stück HSV-Eigengewächse im Profikader integriert werden. Zugleich hast du in der 2. Liga wenig Zeit, um ganz lange auf eine Entwicklung zu warten. Wir nehmen uns das aber vor.“

Zeitgleich freut sich der 61-Jährige auf die Vorbereitung mit HSV-Trainer Steffen Baumgart. „Wir haben gesagt, dass wir Steffen die Chance geben möchten, eine Transferphase zu begleiten und eine komplette Vorbereitung durchzuführen. Steffen hat dabei auch ein großes Grundvertrauen in den Kader. Er ist auch derjenige, der sagt, dass seine Aufgabe als Trainer darin besteht, die einzelnen Spieler besser zu machen“, so Kuntz.