Liverpool-Interesse: Frankfurt spricht Machtwort bei Marmoush

Im Sommer 2023 sicherte sich Eintracht Frankfurt den ablösefreien Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg. In seiner Zeit bei den Niedersachsen hatte der Ägypter sein Talent immer mal wieder aufblitzen lassen, sich jedoch nicht durchsetzen können. Bei der Eintracht beweist der 25-Jährige nun jedoch sein ganzes Können. 14 Tore und zehn Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 17 Spielen sprechen eine klare Sprache und sorgen für großes Interesse zahlungskräftigerer Klubs.

Neben dem FC Bayern und dem FC Barcelona hat vor allem der FC Liverpool für das Wintertransferfenster ein Auge auf Marmoush geworfen, der dem Vernehmen nach perspektivisch Landsmann Mohamed Salah bei den Reds ersetzen soll. Gegenüber dem arabischen Sportportal ‚winwin‘ hat sich SGE-Sportdirektor Timmo Hardung zu den Gerüchten geäußert: „Wir haben keinen Kontakt mit Liverpool bezüglich Marmoush. Wir wollen ihn nicht gehen lassen, es gibt auch keinen Grund, ihn im Winter zu verkaufen.“

Andere Sachlage im Sommer

Liverpool gilt als Wunschziel des Ägypters in der Zukunft, doch dieser Zeitpunkt ist laut Hardung noch nicht gekommen: „Wir sind natürlich in ständigem Austausch mit Omar und auch mit seinem Agenten. Er ist unser Spieler, also ist es nicht schwierig, mit ihm zu sprechen, und das ist alles, was ich zu den Verhandlungen und der aktuellen Situation sagen kann.“

Dennoch könne er die Gerüchte und das Interesse an dem Führenden der Bundesliga-Scorerliste verstehen: „Natürlich haben Spieler wie Omar ihren eigenen Marktwert auf dem Transfermarkt. Im Moment haben wir nicht vor, ihn zu verkaufen, wir sind sehr glücklich mit ihm in unserem Verein. Er entwickelt sich weiter, wir wollen ein Teil davon sein, wir wollen gemeinsam gute Dinge erreichen und dann werden wir sehen, was im Sommer passiert. Wer weiß?“

Frankfurt auf alles vorbereitet

Ein klares Wechselveto für die Zukunft klingt anders und auch Sportvorstand Markus Krösche ließ bereits durchblicken, dass Frankfurt perspektivisch eine große Ablöse für den Offensivspieler einplant. Das muss allerdings nicht zwingend schon am Saisonende der Fall sein. „Es besteht definitiv die Möglichkeit, dass er im nächsten Sommer im Team bleibt. Er ist ein großartiger Charakter, er ist ein großartiger Fußballer, es gibt keinen Grund, einen Spieler wie ihn gehen zu lassen. Es ist besser für uns, ihn hier bei uns zu haben und etwas Großes zu erreichen“, so Hardung.

Sollte es dennoch früher als später zu einem Abgang des 35-fachen Nationalspielers kommen, sei die Eintracht – wie üblich – bestens vorbereitet: „Es ist völlig normal, dass andere Vereine auf einen Spieler aufmerksam werden, wenn er so gut spielt. Das ist für uns überhaupt kein Problem. Wir verstehen ein wenig vom Geschäft des Fußballs und wissen, dass dies ein Teil des Spiels ist. Es gehört zu unserer Aufgabe, auf alles vorbereitet zu sein, was in der Zukunft passieren könnte. Wir glauben, dass wir in einer guten Position sind.“