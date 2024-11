Wintertransfer & Traumziel: Marmoush legt sich fest

Omar Marmoush ist zurzeit in aller Munde. Sagenhafte 24 Torbeteiligungen (14 Treffer, zehn Vorlagen) sammelte der Angreifer in Diensten von Eintracht Frankfurt in wettbewerbsübergreifend 16 Pflichtspielen. Eine bemerkenswerte Quote, die den Ägypter selbstredend für Höheres empfiehlt.

Ein Tapetenwechsel schon im Winter kommt für Marmoush aber offenbar nicht infrage. Das geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor. Stattdessen wolle der 25-Jährige die Saison mit der Eintracht möglichst inklusive Titel beenden. Und auch für den Anschluss hat der Überflieger schon ein Wunschziel auserkoren.

Dem Boulevardblatt zufolge tendiert der vertraglich bis 2027 gebundene Marmoush klar zu einem Engagement beim FC Liverpool. Eine Zusammenarbeit mit dem ebenfalls interessierten FC Bayern scheint entsprechend in weite Ferne zu rücken. Offen bleibt dagegen, wann der 34-fache Nationalspieler den Schritt gehen möchte.

Eintracht-Verbleib denkbar?

Denn tatsächlich sei auch ein Verbleib am Main über den Sommer hinaus nicht ausgeschlossen – vorausgesetzt, die Hessen qualifizieren sich für die Champions League. Aktuell rangiert das Team von Dino Toppmöller auf dem dritten Tabellenplatz. Man darf sich also durchaus realistische Chancen auf ein weiteres Jahr mit Marmoush ausrechnen. Im Fall der Fälle würden die Adler den Stürmer wohl für 50 bis 60 Millionen Euro ziehen lassen.