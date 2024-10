Liverpool: Neuer Anlauf bei Slots Wunschspieler?

Arne Slot hat den Plan, Orkun Kökcü erneut unter seine Fittiche zu nehmen, offenbar noch nicht verworfen. Wie die portugiesische ‚Record‘ berichtet, plant der FC Liverpool für den Januar einen erneuten Transferversuch. Bereits zum Amtsantritt im Sommer soll sich der niederländische Coach für eine Verpflichtung des Zehners von Benfica Lissabon starkgemacht haben, ein Transfer kam aber nicht zustande.

Wie die Sportzeitung weiter berichtet, sollen Abgesandte der Reds Kökcü beim sensationellen Champions League-Sieg gegen Atlético Madrid (4:0) vor Ort im Estádio da Luz genauer unter die Lupe genommen haben. Slot selbst braucht sicher keine weiteren Daten über den zentralen Mittelfeldspieler, hatten beide doch bereits bei Feyenoord Rotterdam überaus erfolgreich zusammengearbeitet. Über die gegenseitige Wertschätzung machte das Duo nie einen Hehl. In Lissabon steht der gebürtige Niederländer mit türkischem Pass noch bis 2028 unter Vertrag. In der laufenden Saison war der 23-Jährige in neun Spielen bereits an sieben Treffern direkt beteiligt.