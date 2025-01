Klose heiß auf Wölfe-Talent Grzywacz

Der 1. FC Nürnberg könnte noch in dieser Woche eine weitere Verstärkung an Land ziehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wollen die Mittelfranken Eryk Grzywacz vom VfL Wolfsburg verpflichten und konnten das 18-jährige Talent auch schon von einem Wechsel überzeugen. Der VfL wolle den Mittelfeldspieler nicht komplett abgeben, im Gespräch ist ein längerfristiges Leihgeschäft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nürnbergs Trainer Miroslav Klose sei gemeinsam mit Sportdirektor Olav Rebbe in Wolfsburg gewesen, um Grzywacz vom Club zu überzeugen. Am liebsten würde der FCN den polnischen U19-Nationalspieler sofort verpflichten, denkbar sei aber auch ein Wechsel im Sommer. Bislang läuft der Defensivmann in der U19 der Niedersachsen auf.