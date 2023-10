Wolfsburg: Paredes liebäugelt mit MLS-Rückkehr

Kevin Paredes kann sich vorstellen, eines Tages noch einmal in der MLS aufzulaufen. Der ‚kicker‘ zitiert den Flügelspieler des VfL Wolfsburg: „Am Ende meiner Karriere will ich auf jeden Fall noch mal für DC United in Washington spielen, wo für mich alles begann. Bis dahin will ich Schritt für Schritt gehen, Wolfsburg ist der perfekte Ort für mich. Mein großer Traum: 2026 will ich bei der WM in den USA dabei sein.“

Der 20-Jährige, der im vergangenen Monat sein Debüt für die US-amerikanische A-Nationalmannschaft feierte, kommt bei den Wölfen in der aktuellen Bundesligasaison zu drei Kurzeinsätzen. In der Autostadt steht Paredes noch bis 2026 unter Vertrag.