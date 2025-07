Mega-Gehalt: Napoli stimmt Osimhen-Deal zu

Der Transfer von Victor Osimhen zu Galatasaray befindet sich in den letzten Zügen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass die SSC Neapel das Angebot des türkischen Erstligisten angenommen hat. Die Cimbom überweisen 75 Millionen Euro in insgesamt fünf Raten an den Vesuv.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit kehrt Osimhen nach Istanbul zurück und wird dort künftig ein üppiges Gehalt beziehen. Laut der italienischen Zeitung kassiert der Nigerianer 16 Millionen Euro netto pro Jahr. Der 26-Jährige unterschreibt bis 2028 samt Option für eine weitere Saison. Lediglich ein Dokument der zuständigen Bank, das Napoli finanzielle Garantien bringen soll, fehlt noch, dann ist der Transfer perfekt.