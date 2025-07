ASSE wittert Plusgeschäft: Stuttgart heiß auf Ekwah?

Die Bosse des VfB Stuttgart sind stets aufmerksam, was neue Möglichkeiten auf dem Transfermarkt angeht. Ein neuer Mann für die Position im zentralen Mittelfeld ist durchaus realistisch. Schon mehrere Profis für die Sechser- respektive Achter-Position wurden in den vergangenen Wochen bei den Schwaben gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Pierre Ekwah kommt ein neuer Name hinzu. Laut ‚L’Équipe‘ gehört der 23-jährige Franzose von AS Saint-Étienne zur Kandidatenliste beim VfB. Neben Stuttgart nennt die renommierte Tageszeitung Betis Sevilla als weiteren Interessenten. Ein offizielles Angebot sei bis jetzt aber noch nicht beim Klub aus der Region Auvergne-Rhône-Alpes eingegangen.

Last-Minute-Deal für Saint-Étienne

Dass Ekwah derzeit überhaupt bei Saint-Étienne unter Vertrag steht, ist dem Bericht zufolge ohnehin ein Kuriosum. In der vergangenen Saison war der defensive Mittelfeldspieler vom AFC Sunderland an die Franzosen ausgeliehen – mitsamt Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro. Obwohl Saint-Étienne in die Ligue 2 abstieg, wurde die Option für einen festen Transfer ausgelöst. Und zwar am 15. Juni um 16:57 Uhr, genau drei Minuten vor Fristablauf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Ekwah und Sunderland kam dies überraschend, da von Seiten des Absteigers zuvor keine Signale in Richtung Festverpflichtung gesendet wurden. Nun ist der Profi bis 2028 an Les Verts gebunden. Trainer Eirik Horneland plant für die kommende Spielzeit mit dem Linksfuß für das Projekt Wiederaufstieg. Dennoch wäre Saint-Étienne verkaufsbereit, sollte ein ansprechendes Angebot auf dem Tisch liegen. Vielleicht heißt der Absender einer solchen Offerte dann Fabian Wohlgemuth.