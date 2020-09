Traoré vor Rückkehr nach England

Aston Villa steht vor der Verpflichtung von Bertrand Traoré. Wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, hat sich der Premier League-Klub mit Olympique Lyon auf eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro für den Außenstürmer geeinigt. Dem Bericht zufolge soll der 25-Jährige in Kürze einen Vertrag bei den Villains unterschreiben.

Der Nationalspieler aus Burkina Faso spielte bereits zwei Jahre für den FC Chelsea und ist daher kein Unbekannter in England. Traoré hatte seinen Stammplatz in der vergangenen Saison verloren – in seinen 23 Einsätzen in der Liga kam der schnelle Rechtsfuß häufig nur noch von der Bank.