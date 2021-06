Polen - Slowakei: Die Aufstellungen

Am frühen Montagabend (18 Uhr) startet auch Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski in das Turnier. Das Team von Paulo Sousa empfängt am 1. Spieltag die Slowakei und damit den vermeintlich leichtesten Gegner in Gruppe E. Die Slowaken wiederum wollen den Erfolg der EM 2016 wiederholen und die Gruppenphase überstehen.

Polen

Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus - Linetty, Klich, Krychowiak, Zielinski, Jozwiak - Lewandowski

Slowakei

Dubravka - Pekarik, Hubocan, Skriniar, Satka - Kucka, Hamsik - Hromada, Duda, Mak - Haraslin