Bayern-Angebot in Planung: Leverkusen-Ultimatum an Wirtz

Täglich überschlagen sich die Meldungen um Florian Wirtz. Am heißesten ist die Spur zum FC Bayern München, der dem Spielmacher seit geraumer Zeit in aller Öffentlichkeit schöne Augen macht. Was FT bereits berichtete, wird nun auch von ‚Sky‘ bestätigt: Über Gehalt und Laufzeit sind sich die Münchner mit dem Spieler einig. Dem Bezahlsender zufolge ist nun ein erstes Angebot an Bayer Leverkusen in Arbeit.

Bei der Werkself möchte man dagegen so langsam Planungssicherheit haben. Demnach haben die Rheinländer dem Wirtz-Lager zu verstehen gegeben, dass sie in der kommenden Woche eine Entscheidung erwarten. Sollte sich Wirtz tatsächlich für einen Abgang entscheiden, liegt Leverkusens Erstforderung nach wie vor bei 150 Millionen Euro. Intern hat man bereits entscheiden, dass Angebote in Höhe 100 Millionen Euro abgelehnt werden.

Auch Mancester City hat noch nicht aufgegeben und buhlt weiterhin hartnäckig um den 22-Jährigen. Der FC Liverpool, dem unter der Woche ein Treffen mit dem Wirtz-Lager nachgesagt wurde, befindet sich ebenfalls in Lauerstellung. Sogar Real Madrid könnte, insbesondere für den Fall, dass Rodrygo den Verein verlassen sollte, nochmal aktiv werden.