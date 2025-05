Wechsel steht an: Bella-Kotchap zurück nach Deutschland?

Mit dem FC Southampton ist Armel Bella-Kotchap sang- und klanglos aus der Premier League abgestiegen. Zwar läuft sein Vertrag dort noch bis 2026, angesichts des Niedergangs der Saints erscheint ein Sommerwechsel des Innenverteidigers durchaus plausibel. Zwei Bundesligisten haben Bella-Kotchap ins Auge gefasst.

Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Werder Bremen an dem 23-Jährigen interessiert. Neben dem Duo beschäftigen sich vor allem englische und italienische Klubs mit Bella-Kotchap. Im vergangenen Sommer scheiterte ein Wechsel zur TSG Hoffenheim am Medizincheck.

Bella-Kotchap liebäugelt mit Rückkehr

Der Spieler selbst kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga gut vorstellen, wie er gegenüber dem Bezahlsender preisgibt: „Ich will und kann jetzt nicht auf einzelne Gerüchte eingehen, aber was ich sagen kann, ist, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, den größten Teil meines Lebens dort verbracht habe, Familie und Freunde sind noch dort. Die Bundesliga-Rückkehr ist auf jeden Fall eine Option für mich. Die Leute wissen dort, was ich imstande bin zu leisten. Die Bundesliga ist eine sehr attraktive Adresse.“

In Eile möchte Bella-Kotchap bei seiner Entscheidung aber nicht verfallen: „Erstmal möchte ich diese Saison wie gesagt gut beenden, mit einem besseren Gefühl in die Sommerpause gehen und meine Kräfte aufladen. Dann wird man sehen, wie der Verein mit mir plant und auch wohin es für mich gehen kann – ich bin da auf jeden Fall für vieles offen.“ Gut möglich, dass man den Ex-Bochumer bald wieder im deutschen Oberhaus zu sehen bekommt.