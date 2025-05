Alonso über Bayer-Rückkehr: „Die Türen sind offen“

Xabi Alonso will nicht ausschließen, dass sich sein Weg und der von Bayer Leverkusen in der Zukunft noch einmal kreuzen werden. „Das ist ein sehr weiter Blick in die Zukunft. Ich habe gerade sehr viele Sachen in meinem Kopf und ich plane nicht ganz so weit in die Zukunft“, schob der scheidende Bayer-Trainer auf der Pressekonferenz voraus, stellte aber klar: „Die Türen sind offen für alles. Der Klub bleibt in meinem Herzen für immer. Für einen Besuch hier sind natürlich immer alle Türen offen.“

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Alonso bei Real Madrid das Erbe von Carlo Ancelotti antreten. Festlegen wollte sich der Trainer aber auch auf seiner letzten Pressekonferenz in Leverkusen nicht: „Ich denke, es ist wichtig, jetzt die Saison vernünftig zu beschließen. Danach kommt der richtige Zeitpunkt, etwas zu verkünden.“ Darüber hinaus schloss der Baske aus, dass er im Anschluss an das morgige Spiel gegen den Mainz 05 (15:30 Uhr) seinen neuen Arbeitgeber bekanntgeben wird.