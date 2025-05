ManCity: Guardiola äußert sich zu Wirtz-Gerüchten

Pep Guardiola möchte sich in der Personalie Florian Wirtz (22) nicht in die Karten gucken lassen. Auf der Pressekonferenz vor dem FA Cup-Finale gegen Crystal Palace am morgigen Samstag (17:30 Uhr) versicherte der Trainer von Manchester City, dass sein Fokus gegenwärtig voll auf dem Endspiel liegt: „Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Ich habe 24 außergewöhnliche Spieler. Ich werde heute keine Sekunde über die Zukunft sprechen.“

ManCity sucht in diesem Sommer nach einem geeigneten Ersatz für den scheidenden Spielmacher Kevin De Bruyne (33), dessen Vertrag in Manchester von Klubseite aus nicht mehr verlängert wurde. Wirtz gilt als Wunschtransferziel von Guardiola. Dieser soll jedoch einen Wechsel zum FC Bayern bevorzugen, falls er Bayer Leverkusen in diesem Sommer verlässt und hat sich nach FT-Informationen mit den Münchnern bereits auf die grundsätzlichen Vertragsinhalte geeinigt. Auch Real Madrid und der FC Liverpool buhlen um den deutschen Nationalspieler.