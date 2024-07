Aston Villa: Diaby nach einem Jahr wieder weg?

Flügelflitzer Moussa Diaby weckt Begehrlichkeiten in der saudischen Pro League. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato buhlt Al Ittihad um die Unterschrift des 25-jährigen Angreifers, der vertraglich bis 2028 an Aston Villa gebunden ist. In Dschidda würde der Franzose unter anderem auf Karim Benzema treffen.

Vor einem Jahr hatte Diaby die Bundesliga verlassen und war für 55 Millionen Euro von Bayer Leverkusen auf die Insel gewechselt. In seiner Premier League-Debütsaison zeigte der Nationalspieler (elf Länderspiele) starke Leistungen (14 Scorerpunkte). Geht er mit den Villians in der kommenden Saison in der Champions League an den Start oder folgt er dem Lockruf des Geldes?