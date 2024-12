Havertz: „Das Beste, das ich hätte machen können“

Kai Havertz fühlt sich beim FC Arsenal so richtig wohl. Wie er im Interview mit ‚Sky Sports‘ betont, war die Entscheidung, zu den Gunners zu wechseln, „das Beste, das ich hätte machen können.“ Der 25-Jährige habe „gerade erst angefangen“ und mit Arsenal ein großes Ziel: „Ich will Titel holen.“

Havertz war im Sommer 2023 für satte 75 Millionen Euro vom FC Chelsea nur ein paar Kilometer weiter in den Norden Londons gewechselt, wo er zu Beginn viel Kritik einstecken musste. Unter Trainer Mikel Arteta ist der Angreifer aber nicht mehr aus der Startelf wegzudenken und mittlerweile auch bei den Fans beliebt. In dieser Saison kommt Havertz schon auf neun Treffer in 19 Pflichtspielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.