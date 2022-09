Kalajdzic-Ersatz: Costa zurück in die Premier League?

Diego Costa könnte in die Premier League zurückkehren. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, erwägen die Wolverhampton Wanderers die Verpflichtung des 33-jährigen Stürmers. Am Dienstag werde der ehemalige spanische Nationalspieler zum Probetraining in den West Midlands erwartet. Die Wolves wollen Costas Fitnesszustand und Eignung evaluieren.

Sportliche Notwendigkeit hat die Suche nach einem neuen Stürmer am Wochenende erhalten. Bei seinem Debüt verletzte sich Neuzugang Sasa Kalajdzic am Kreuzband. Dem ehemaligen Stuttgarter droht eine lange Ausfallzeit – und den Wolves ein Engpass im Sturm.

Weil Costa zurzeit vereinslos ist, könnte der Routinier auch noch nach Transferschluss zum Premier League-Klub stoßen. In Englands Topliga ist der 33-Jährige kein Unbekannter. Zwischen 2014 und 2018 stand er beim FC Chelsea unter Vertrag. Zuletzt war der gebürtige Brasilianer für Atlético Mineiro aktiv.