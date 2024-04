FC Bayern: Abschlusstraining ohne de Ligt

Matthijs de Ligts Einsatz beim morgigen Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid (21 Uhr) in der heimischen Allianz Arena rückt in weite Ferne. Der niederländische Innenverteidiger konnte beim heutigen Abschlusstraining des FC Bayern nicht mitwirken. Bis zuletzt stand auf der Kippe, ob der 24-Jährige rechtzeitig fit wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim jüngsten 2:1-Sieg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt musste de Ligt verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ihn plagen Schmerzen am Innenband im Knie. Für den Abwehrchef wird voraussichtlich Min-jae Kim in die Startelf rücken. Besser sieht es dagegen bei Jamal Musiala, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry und Leroy Sané aus. Das Quintett stand wieder auf dem Platz und trainierte mit der Mannschaft.