Füllkrug auf der Bank: Die DFB-Startelf gegen Costa Rica

Jetzt gilt’s für die DFB-Elf. Die Ausgangslage für die dritte und letzte Partie in der Gruppe E ist klar. Gegen Costa Rica muss am heutigen Donnerstagabend ein Sieg her – am besten ein hoher, damit je nach Ausgang im Parallelspiel zwischen Spanien und Japan eines dieser Teams per Torverhältnis kassiert werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Natürlich geht die Flick-Truppe diese Aufgabe mit Kapitän Manuel Neuer im Tor an. Antonio Rüdiger gibt erneut den Abwehrchef neben Niklas Süle. Überraschung: Hinten rechts verteidigt diesmal Sechser Joshua Kimmich.

Mit Spannung erwartet wurde Flicks Auswahl von Mittelfeld und Offensive. Erneut setzt der Bundestrainer auf geballte Bayern-Power. Leon Goretzka soll neben Ilkay Gündogan Dominanz im Zentrum herstellen. Hinter der Spitze Thomas Müller wirbelt Jamal Musiala flankiert von Leroy Sané und Serge Gnabry. Niclas Füllkrug sitzt vorerst erneut auf der Bank.

Die DFB-Startelf

Die Startelf von Costa Rica