Arminia dementiert Sam-Gerücht

Sidney Sam wird wohl nicht zu Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld wechseln. „Das bleibt ein Gerücht“, betont Sportgeschäftsführer Samir Arabi gegenüber ‚Sky‘. Der 32-jährige Ex-Bundesligaprofi ist ablösefrei zu haben, Sams Vertrag beim österreichischen Erstligisten SCR Altach läuft aus.

„Grundsätzlich sind wir sehr aktiv auf diesem Markt“, so Arabi über die Bielefelder Aktivitäten in der Alpenrepublik. Sams Teamkollege Christian Gebauer (26) heuerte am heutigen Donnerstag bei Arminia an. Landsmann Manuel Prietl (28) ist zudem seit vier Jahren fester Bestandteil im defensiven Mittelfeld der Ostwestfalen.