Hack auf dem Sprung in die Bundesliga

Die Wege von Robin Hack und dem 1. FC Nürnberg werden sich in diesem Sommer voraussichtlich wieder trennen. Nach nur einem Jahr stehen die Zeichen auf Abschied, berichtet ‚Sport1‘. Um den 21-jährigen Angreifer bemühen sich dem TV-Sender zufolge Klubs aus der Bundesliga. „Robin hat in dieser Saison sowohl in Nürnberg, als auch in der U21-Nationalmannschaft auf sich aufmerksam machen können. Dass dies anderen Vereinen nicht verborgen geblieben ist, kann ich bestätigen“, sagt Hacks Berater Alen Augustincic.

Bis 2023 ist der dynamische Rechtsfuß noch an Nürnberg gebunden. In der laufenden Spielzeit erzielte Hack für den Club sieben Treffer in 28 Partien. Vorerst wolle er sich aber ausschließlich auf die prekäre sportliche Situation seines Noch-Arbeitgebers fokussieren. „In dieser Phase der Saison geht es für Robin aber einzig und allein darum, dem Club zu helfen die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu holen. Nach der Saison werden wir uns zusammensetzen und über seine Zukunft sprechen“, stellt Augustincic klar. Neben Bundesligisten werben auch Red Bull Salzburg, der FC Brügge, Topklubs aus den Niederlanden sowie Vertreter aus der Premier League um Hack.