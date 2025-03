Kaiserslautern: Kaloc vor Sommerabgang?

Filip Kaloc (25) könnte den 1. FC Kaiserslautern im kommenden Sommer verlassen. Laut der ‚Bild‘ plant der Mittelfeldspieler den Abflug, sollten die Roten Teufel am Ende der Saison nicht in die Bundesliga aufsteigen. Für den Tschechen soll es bereits Angebote aus England und Italien geben, namentlich wird in dem Bericht der FC Venedig genannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Pfälzern steht Kaloc noch bis 2028 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Laut der ‚Bild‘ bleiben die Lauterner Verantwortlichen deshalb entspannt, schließlich winkt im Fall eines Abgangs ein saftiges Transferplus. Denn Kaloc wurde nach einer einjährigen Leihe im vergangenen Sommer für 450.000 Euro fest verpflichtet. In der laufenden Saison kommt er auf drei Tore und zwei Vorlagen in Pflichtspiel-Einsätzen.