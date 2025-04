Hertha BSC: Holt Leitl einen alten Bekannten?

Tobias Raschl könnte im Sommer zurück zu Stefan Leitl wechseln. Die ‚Rheinpfalz‘ berichtet, dass Hertha BSC um den 25-Jährigen buhlt und sich dieser einen Wechsel in die Hauptstadt durchaus vorstellen kann. Dort würde der aktuelle Spieler des 1. FC Kaiserslautern dann wieder auf Leitl treffen, mit dem er bereits 2022 bei der SpVgg Greuther Fürth zusammengearbeitet hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter ihm erlebte Raschl sportlich seine bisher beste Phase und war über weite Teile gesetzt. Vor zwei Jahren folgte dann der Wechsel in die Pfalz, wo der zentrale Mittelfeldspieler mittlerweile allerdings komplett außen vor ist. Markus Anfang hatte ihm bis zu seiner Entlassung in diesem Jahr nur eine einzige Spielminute gegönnt, unter Torsten Lieberknecht kam Raschl am vergangenen Wochenende gegen Schalke (2:1) erstmals nach über drei Monaten wieder als Joker zum Einsatz. Der Vertrag bei den Roten Teufeln läuft noch bis 2026.