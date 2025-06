Ablöse steht: Seguin vor Hertha-Transfer

Hertha BSC kann bei Paul Seguin wohl zeitnah Vollzug vermelden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der Zweitligist mit dem 30-Jährigen vom FC Schalke 04 geeinigt. Demnach zahlt die Alte Dame eine Ablöse von rund 400.000 Euro für den Mittelfeldspieler, dessen Arbeitspapier bei den Königsblauen noch bis 2026 gültig ist. In Berlin soll Seguin einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Großen Anteil am bevorstehenden Transfer hat Hertha-Coach Stefan Leitl, der Seguin aus gemeinsamen Zeiten bei Greuther Fürth kennt und seinen Wunschspieler der Boulevardzeitung zufolge persönlich von einem Wechsel in die Hauptstadt überzeugt hat. Der Deal ist so gut wie in trockenen Tüchern, nur noch das Hertha-Präsidium müsse darüber informiert werden.