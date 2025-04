Klopp ist „sehr glücklich bei Red Bull“

Jürgen Klopps Berater hat Gerüchte um einen schnellen Abschied von Red Bull ins Reich der Fabeln verwiesen. „Jürgen ist mit seiner neuen Rolle als Head of Global Soccer bei Red Bull sehr glücklich“, sagt Marc Kosicke gegenüber ‚Sky‘.

Hintergrund: Brasilianische Medien hatten Klopp mit möglichen Engagements bei Real Madrid oder der brasilianischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Demnach sei der deutsche Startrainer unglücklich mit seiner neuen Rolle am Schreibtisch. Dem scheint aber nicht so zu sein.