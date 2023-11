Werder: Pieper schwer verletzt

Der SV Werder Bremen muss lange auf Amos Pieper verzichten. Wie der Bundesligist verkündet, hat sich der Innenverteidiger einen Bruch des rechten Knöchels zugezogen. Der 25-Jährige, der in dieser Saison in sieben Pflichtspielen auf dem Feld stand, muss sich einer Operation unterziehen.

„Das ist total bitter für Amos. Er wird zeitnah operiert und wir hoffen, dass er schnellstmöglich den Rehaprozess beginnen kann. Wir werden ihm auf dem Weg zurück jede Unterstützung geben und hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder in den Kreis der Mannschaft zurückkehren kann. Wir werden aber erst im nächsten Jahr wieder mit ihm planen können“, so Trainer Ole Werner.