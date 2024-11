M’gladbach: Seoane reagiert auf Entlassungsgerüchte

Gerardo Seoane will sich von der Kritik an seiner Person und Gerüchten um eine mögliche Entlassung nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Fußball lebt von Emotionen. Wenn du aus dem Pokal fliegst, mit 75 Minuten Überzahl, dass da die Reaktionen entsprechend sind, damit musst du rechnen, damit musst du leben können“, äußerte sich Borussia Mönchengladbachs Trainer auf der heutigen Pressekonferenz.

Am Mittwoch schieden die Fohlen gegen Eintracht Frankfurt (1:2) aus dem DFB-Pokal aus, in der Liga liegt man auf Platz elf. Seoane meint vor dem Spiel gegen Werder Bremen (Sonntag, 17:30 Uhr): „Der Druck gehört dazu im Spitzenfußball. Das Beste, was man machen kann, ist vier Tage später spielen zu dürfen und eine Reaktion zu zeigen.“