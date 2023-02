Beierlorzer vor neuem Trainerjob

Achim Beierlorzer steht offenbar bald in der 3. Liga an der Seitenlinie. Wie die ‚tz‘ und das Portal ‚dieblaue24.com‘ übereinstimmend berichten, übernimmt der 55-Jährige zeitnah den Trainerposten bei 1860 München. Der in Erlangen geborene Trainer und der Drittligist seien sich bereits einig. Auch der Aufsichtsrat habe grünes Licht für die Verpflichtung gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offen sei eine Einigung der Münchner mit RB Leipzig, dort steht Beierlorzer nach seinem Abschied im Dezember 2021 noch unter Vertrag. ‚dieblaue24.com‘ berichtet jedoch, dass eine Einigung nur noch Formsache ist. Im Laufe seiner Karriere coachte der Franke unter anderem den FSV Mainz 05, den 1. FC Köln und Jahn Regensburg.

Lese-Tipp

Leipzig: Rose-Update zu Nkunku