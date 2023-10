B-Probe positiv: Pogba droht Juve-Aus und jahrelange Sperre

Die Karriere von Paul Pogba hängt aufgrund einer positiven Dopingprobe am seidenen Faden. Der 30-jährige Franzose von Juventus Turin könnte zeitnah Konsequenzen zu spüren bekommen. Der Grund: Auch die B-Probe des einstigen Superstars ist positiv.

Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ und der ‚Corriere dello Sport’ unisono berichten, entlastet die obligatorische B-Probe den Weltmeister von 2018 nicht. Gestern wurde im Acqua Acetosa-Labor in Rom eine Gegenanalyse durchgeführt. Am 20. August war im Anschluss an das Spiel von Juventus gegen Udinese Calcio (3:0) erstmals ein positiver Befund festgestellt worden.

Pogba droht Doping-Sperre

Derzeit läuft eine Pressekonferenz mit Massimiliano Allegri im Vorfeld zum Spieltag am Wochenende. Der Juve-Coach wurde auf das Ergebnis von Pogba angesprochen, konnte dazu aber noch nicht viel sagen: „Ich wusste es nicht, es tut mir leid für ihn. Wir haben auf die Ergebnisse gewartet. Jetzt darüber zu reden, hat keinen Zweck.“

Pogba droht nun eine lange Sperre. Nähere Informationen zum bevorstehenden Prozedere sind derzeit noch nicht bekannt. Die mögliche Höchststrafe beträgt vier Jahre Disqualifikation. Dem Vernehmen nach wird Juventus versuchen, den hochdotierten Vertrag mit Pogba aufzulösen.