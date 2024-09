Kramer wünscht sich einen neuen Verein

Christoph Kramer hofft nach wie vor, bei einem neuen Profiverein unterzukommen. „Ich habe einfach noch Riesenbock auf Fußball. Wenn etwas Interessantes kommt, höre ich mir alles an“, zitiert die ‚Bild‘ den 33-Jährigen, der vor wenigen Wochen seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach auflöste. Das umfasse auch Vereine aus der zweiten Bundesliga: „Mit mir kann man jederzeit reden.“

Allzu hoffnungsvoll scheint Kramer aber nicht zu sein, dass sein Wunsch tatsächlich erfüllt wird: „So richtig optimistisch bin ich gerade nicht mehr, dass noch was kommt. Also eine Wette würde ich nicht drauf abschließen. Aber wer weiß, was sich noch ergibt.“