Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Doppelabgang in München: Ballverteiler Adrian Fein (23) wechselt dauerhaft zu Excelsior Rotterdam in die Eredivisie, Stürmer Joshua Zirkzee (21) wiederum steht laut ‚Sky‘ unmittelbar vor dem Transfer nach Italien zum FC Bologna.

𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝘀𝗶𝗼𝗿 𝗥𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗺 𝗯𝗶𝗻𝗱𝘁 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝘃𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗱𝗱𝗲𝗻𝘃𝗲𝗹𝗱𝗲𝗿 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗙𝗲𝗶𝗻

Hij komt over van FC Bayern München en tekent een contract tot 2024.



Lees meer op onze website ⤵️

🔗 https://t.co/6DKvfe4hyn



— Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) August 24, 2022

Borussia Mönchengladbach

Die Borussia könnte schon bald den Transfer von Julian Weigl (26) vermelden. Der portugiesischen Fachzeitung ‚Record‘ zufolge steht ein Leihwechsel von Benfica Lissabon in den Fohlenstall unmittelbar bevor.

Union Berlin

Ihren Kader haben die Köpenicker beisammen, nun steht die wichtigste aller Personalien auf der Agenda: Trainer Urs Fischer soll über das Saisonende hinaus verlängern, bestätigt Geschäftsführer Oliver Ruhnert der ‚Sport Bild‘.

FSV Mainz 05

Die 05er lassen Mittelfeldspieler Merveille Papela für eine Saison in die zweite Liga ziehen. Den Zuschlag erhält der SV Sandhausen, der den 21-Jährigen ausleiht.

Herzlich Willkommen beim SVS, Merveille 🙌

Mainzer Defensivakteur läuft ab sofort für den SV Sandhausen auf⚫️⚪️
— SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) August 24, 2022

SC Freiburg

Neuzugang Merlin Röhl (20) könnte gegen den VfL Bochum sein Kaderdebüt feiern. Gut möglich, dass der Mittelfeldspieler durch die Verletzung von Maximilian Eggestein nachrückt.

TSG Hoffenheim

Ihlas Bebou (28) fällt langfristig aus, deshalb dürfte sich im Sturm der Kraichgauer noch etwas tun. Das ließ Trainer André Breitenreiter auf der gestrigen Pressekonferenz durchblicken. Ex-Bundesligastürmer Jhon Córdoba (29/FK Krasnodar) wird es laut ‚kicker‘ aber wohl nicht.

Borussia Dortmund

Cristiano Ronaldo (37) wäre bekanntlich gerne zum BVB gewechselt. Hauptgrund war laut ‚Sport Bild‘ die Champions League-Teilnahme der Borussia. Unabhängig von sportlichen Ambitionen seien die Werbedeals des Portugiesen nämlich an die Königsklasse gebunden.

1. FC Köln

Zuletzt war das Thema in Köln ohnehin nicht mehr heiß, jetzt herrscht Gewissheit. Branimir Hrgota (29) bleibt bei Greuther Fürth und hat bis Sommer 2026 unterschrieben.

Werder Bremen

Stürmer Eren Dinkci (20) soll sich diese Saison beim SV Werder durchsetzen. Ein Wechsel ist kein Thema, stellte Lizenzspielerleiter Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘ klar.

FC Augsburg

Die Fuggerstädter könnten Masaya Okugawa (26) von Arminia Bielefeld zurück in die Bundesliga lotsen. Laut ‚Sky‘ fanden bereits erste Gespräche statt. Eine Leihe samt Kaufoption steht demnach im Raum.

RB Leipzig

Auch bei den Sachsen werden dieser Tage Transfergespräche geführt. Leipzig ist an einer Verpflichtung von Trevoh Chalobah (23/FC Chelsea) interessiert, berichtet die ‚Bild‘. Die Sachsen haben jedoch mit Inter Mailand, der AS Rom und Tottenham Hotspur prominente Konkurrenz.

VfB Stuttgart

Stuttgart muss den Verlust von Defensivtalent Jan-Carlo Simic hinnehmen. Den 17-Jährigen zieht es zum amtierenden Serie A-Meister AC Mailand. Im Gegenzug werden die Schwaben mit einer hohen sechsstelligen Ablösesumme entschädigt, die durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen auf eine Million Euro steigen kann.

FC Schalke

Die ‚Bild‘ bringt einen potenziellen Abnehmer für Amine Harit (25) ins Spiel. Demnach befasst sich Leicester City mit dem technisch beschlagenen Marokkaner. Auch eine erneute Leihe des Offensivmanns ist laut Sportdirektor Rouven Schröder denkbar.

VfL Wolfsburg

Die Wölfe wollen in den letzten Transfertagen ihren Kader abspecken. „Es ist das Ziel, die Zahl der Spieler zu reduzieren“, gab Geschäftsführer Jörg Schmadtke gegenüber den ‚Wolfsburger Nachrichten‘ an. Sechser Aster Vranckx (19) und Linksverteidiger Jérôme Roussillon (29) stehen demnach zum Verkauf. Angreifer Max Kruse (34) hingegen soll trotz dessen Unzufriedenheit gehalten werden.

Eintracht Frankfurt

Torhüter Kevin Trapp widerstand einem Angebot von Manchester United und entschied sich für einen Verbleib in Frankfurt. Die Eintracht könnte es dem verlässlichen Schlussmann mit einem Rentenvertrag bis mindestens 2026 danken, berichtet die ‚Bild‘. Der aktuelle Kontrakt endet 2024.

Hertha BSC

Durch zahlreiche Abgänge und Ausfälle klafft ein Loch in der Abwehrzentrale der Alten Dame. Laut ‚Sky‘ reiste Fredi Bobic deshalb nach Argentinien, um einen möglichen Transfer von Agustín Rogel (24) auszuloten. Der Innenverteidiger ist aktuell für den argentinischen Erstligisten Estudiantes de La Plata im Einsatz und hat dort einen Kontrakt bis Januar 2023. Laut dem Journalisten César Luis Merlo sind sich die Berliner mit dem Spieler sogar bereits einig.

Bayer Leverkusen

Die Werkself wird übereinstimmenden Berichten zufolge zeitnah Callum Hudson-Odoi (21) vom FC Chelsea ausleihen. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ hat sich Leverkusen zudem eine Kaufoption für den Flügelspieler gesichert.

VfL Bochum

Die Vertragsgespräche mit Cheftrainer Thomas Reis werden zur Zeit hintenangestellt. In einer offiziellen Vereinsmitteilung sagt der 48-Jährige: „Bisher konnten wir uns nicht einigen. In der jetzigen Situation ist es aber wichtig, den vollen Fokus auf die Liga und die Mission Klassenerhalt zu richten.“ Aktuell rangiert der VfL punktelos am unteren Tabellenende.