Dortmund - Bayern: So könnt ihr den Supercup live sehen

Meister gegen Pokalsieger, Bayern gegen Dortmund, heißt es heute Abend wieder. Auch wenn der Supercup in der Wahrnehmung der Fans und der Mannschaften eine eher untergeordnete Rolle spielt, so wollen die neuen Trainer Julian Nagelsmann und Marco Rose in ihrem ersten Klassiker sicherlich einiges beweisen. Zum dritten Mal hintereinander spielen die beiden Topteams den Titel unter sich aus. Vor zwei Jahren gewann der BVB, vergangenes Jahr rächten sich die Bayern.

Dortmund gegen Bayern live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen dem BVB und dem FCB findet am heutigen Dienstag, den 17. August statt. Der Anstoß Signal-Iduna-Park erfolgt planmäßig um 20.30 Uhr. Sat.1 überträgt die Partie live im Free-TV. Auch der Bezahlsender Sky zeigt die Partie in voller Länge. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über die Sat.1-Mediathek oder mit dem entsprechenden Abo über Sky Go oder Sky Ticket streamen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Dortmundern und den Münchnern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.