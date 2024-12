Bittere Ausfälle: Wird Arsenal aktiv?

Der FC Arsenal muss lange auf Bukayo Saka und Raheem Sterling verzichten. Wie Mikel Arteta auf der heutigen Presskonferenz bestätigte, fallen die beiden Außenstürmer für mehrere Wochen aus. Dadurch könnte für die Gunners plötzlich auch ein Winter-Transfer in Frage kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Saka hatte sich am Samstag gegen Criystal Palace (5:1) früh verletzt, er fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Bei Sterling macht das rechte Knie Probleme, er wird über Weihnachten noch genauer untersucht. „Im Moment plane ich, das Beste aus dem herauszuholen, was wir zur Verfügung haben“, so Arteta. Vorgesehen sind also zunächst keine Transfers, auch wenn die beiden Ausfälle sicherlich zum Umdenken führen könnten.